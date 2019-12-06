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Fuat Oktay'dan 'konkordato' açıklaması

, "Şirket tasfiyesi alanında iki sene önce hayata geçirilen konkordato reformunun uygulamasının olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Burada ciddi iyileşme olacağını düşünüyoruz." dedi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 6.12.2019 16:30 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 16:30
Fuat Oktay'dan 'konkordato' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Şirket tasfiyesi alanında iki sene önce hayata geçirilen konkordato reformunun uygulamasının olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Burada ciddi iyileşme olacağını düşünüyoruz." dedi.
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Fuat Oktay'dan 'konkordato' açıklaması
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