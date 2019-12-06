Fuat Oktay'dan 'konkordato' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Şirket tasfiyesi alanında iki sene önce hayata geçirilen konkordato reformunun uygulamasının olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Burada ciddi iyileşme olacağını düşünüyoruz." dedi.
Giriş Tarihi: 6.12.2019 16:30Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 16:30
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Şirket tasfiyesi alanında iki sene önce hayata geçirilen konkordato reformunun uygulamasının olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Burada ciddi iyileşme olacağını düşünüyoruz." dedi.