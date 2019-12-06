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s 'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu s, 'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 7.12.2019 01:40 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 01:42
Moody's Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirilme yapılması için 6 Aralık olarak tarih verilen ülkelerden sadece Namibya için güncellemenin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Moody's'in, Beyaz Rusya, Faroe Adaları, Gabon ve Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadığı bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinden ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B1", kredi notu görünümünü ise "negatif" olarak değerlendiriyor.

Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu arasında yer alan Fitch Ratings, 2 Kasım'da Türkiye'nin "BB-" seviyesindeki kredi notunu teyit ederek, "negatif" olan görünümünü "durağan"a revize etmişti.

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Moody's Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı
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