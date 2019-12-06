Moody's Türkiye'nin not kararını açıklayacak

Yurt içi piyasada dikkatler Moody's'in Türkiye'nin not kararına çevrildi.

Moody's son olarak Haziran ayında Türkiye'nin kredi notunu Ba3'ten B1'e düşürmüş ve not görünümünü negatifte tutmuştu.

Kurum, Kasım ayındaki bir raporunda ise Türkiye ekonomisinde toparlanma sinyalleri görüldüğünü belirterek, Türkiye'nin 2019 yılını daralarak değil, %0.2 ile büyümeyle tamamlayacağını öngörmüştü.

Uzmanlar, Moody's'in Türkiye'nin görünümünü negatiften durağana çıkaracağını öngörüyor.

Diğer bir derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Kasım ayında Türkiye'nin BB- olan kredi notunu teyit etmiş, ekonomideki dengelenme konusunda ilerleme sağlanması nedeniyle negatif olan görünümü durağana yükseltmişti.