Özlem Cinemre: Türkiye Kalkınma Fonu'nu kurmak üzereyiz

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı" kapsamında "Küresel Değer Zincirinin Gelişmesinde Özel Sektörün Kalkınmasına Yönelik Yenilikçi Finansman Çözümleri" oturumu gerçekleştirildi.

Küresel değer zinciri konusunun masaya yatırıldığı oturumda konuşan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Özlem Cinemre, küresel değer zincirinde kalkınma bankalarının misyonunu anlattı.

Cinemre, kamunun hedeflerini tutturmasına yardımcı olma misyonu taşıdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kalkınma hedefleri ile paraleliz. Ülkenin yapısal dönüşümünü temin etmeye çalışıyoruz. Ticari bankalardan farklıyız. Kar, genel amacımız değil, finansal getiri üzerinde durmuyoruz. Bizim için kalkınması öncelikli sektörlere, müşterilere, bölgelere finansmanı akıtma önceliğimiz. Uzun vadeli finansman sağlıyoruz. Bu şirketler ekonomi için kritik şirketler... Döngüsel olmayan krediler veriyoruz.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak belli bir sermayemiz var elbette... Ulusal pazardan kısa vadeli borçlanma yapıyoruz ama daha da önemlisi kredi portföyümüzün büyük bölümünün finansmanı İslam Kalkınma Bankası gibi çok taraflılardan geliyor. Giderek artan bir baskı hissediyoruz ki yatırımcı bazımızı artırmamız lazım, kamu fonları ile özel kaynakları birleştirmemiz gerektiğini görüyoruz. Daha çeşitlendirilmiş kamu-özel sektör borçlanmalarına ihtiyacımız var."

Bu baskıyı hissettiklerine işaret eden Cinemre, bu şekilde kredi kapasitesinin de artacağına işaret etti.

Cinemre, şu bilgileri verdi:

"Sürdürülebilirlik, çevre, sosyal boyutlar giderek daha fazla önem kazanmaya başladı. Tüm dünyada giderek artan bir etik yatırımcı bazı var. Bu yatırımcılar, sıradan bir tahvile yatırım yapmak yerine çevre ile sürdürülebilirlik ile ilgili olan şeylere yatırım yapmak istiyorlar.

Biz banka olarak oldukça inovatif bir bankayız. Türkiye Kalkınma Fonu'nu kurmak üzereyiz. Bu fon, girişim sermayesini içerecek, teknolojiler ve yeni şirketlere yatırım yapacak. Özel sektör fonları bunun içinde olacak, büyümeye yönelik sektör ve şirketleri içerecek."

"DEĞER ZİNCİRİ DEDİĞİMİZDE EKOLOJİK KAYNAKLARA ODAKLANMAMIZ ŞART"

Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Sümerli de tarımın değer zinciri için önemine dikkati çekerek, "Tarım, düşünebileceğimiz en büyük değer zinciri olacak. Tarımda, özellikle organik tarımda oluşturulan değer zinciri önümüzdeki yıllarda pek çok hususun önüne geçecek. Şu an dünyada gıda kıtlığından bahsediliyor. Ekolojik kaynakları kullanmada bazı ülkelerde döngü tarihi değişiyor." diye konuştu.

Değer zinciri denildiğinde ekolojik kaynaklara odaklanılmasının şart olduğunu vurgulayan Sümerli, "Aksi halde içinde yaşayacağımız bir dünya kalmayacak. Kaynaklarımızı, imkanlarımızı düzgün şekilde kullanmamız gerek. Ürünü beslemek yerine toprağı beslememiz lazım. Köklerimize, geleneklerimize dönmeliyiz." dedi.

Dünyanın ve çevrenin optimum hale getirilmesi, değer katacak tarım ürünleri üretilmesi ve organik tarımın şart olduğunu belirten Sümerli, organik gıdada atık oranının yüzde 13, diğerinde ise yüzde 30 olduğunu bildirdi.

"AFGANİSTAN'DA DEĞER ZİNCİRİ İÇİN HEDEFLER BELİRLEDİK"

Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakan Vekili Ajmal Ahmady ise küresel değer zincirinin ülkeler için önemine işaret ederek, Afganistan'ın bu zincire dahil olmasının kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Ajmal Ahmady, şunları kaydetti:

"Afganistan olarak Ulusal İhracat Stratejisi belirledik. Bu strateji içinde desteklemek üzere 6 farklı değer zinciri belirledik. Burada bir çerçeve çizdik ve değer zincirini üretim, işleme ve ihracat olarak üçe böldük. Ülkemizde ihracatçıları desteklemek üzere programlar belirledik. Tedarik zinciri finansman modeli getirme amacındayız. Bazı mekanizmalar getirmeye çalışıyoruz ki üreticiler ve ihracatçılar finansman sağlayabilsinler. Kısacası, Afganistan'da değer zinciri için hedefler belirledik."