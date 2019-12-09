Dolar/TL yükseliş eğiliminde!

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,7810'dan işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde dolara uluslararası piyasalarda talebin artmasının etkisiyle paralel 5,7898'e kadar yükselen dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,46 artışla 5,7771'den tamamladı.

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Dolar/TL, yükselişini yeni haftaya taşımasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,7810'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre sınırlı yükselişle 6,3970'ten, sterlin/TL yüzde 0,14 değer kazancıyla 7,6170'ten satılıyor.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1060 seviyesinde işlem görüyor. ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verisinin beklentileri aşmasıyla 97,8'i gören dolar endeksi, bugün sınırlı düşüşle 97,6 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, bu hafta hem yurt içinde hem de yurt dışında merkez bankalarının faiz kararlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketinin, Almanya'da dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesinde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,76'nın destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,80'in direnç olarak izleneceğini dile getirdi.