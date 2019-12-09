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banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak

Türkiye Cumhuriyet (), E8 Emisyon Grubu (YTL)banknotların zaman aşımı süresinin 31 Aralık'ta dolacağını bildirdi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 9.12.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 11:44
Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak

TCMB'den yapılan açıklamada, 8 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru ile E8 Emisyon Grubu 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 Yeni Türk Lirası banknotların 1 Ocak 2010'da dolaşımdan kaldırılacağı ve 10 yıllık zaman aşımı süresini 31 Aralık 2019'da dolduracağı hatırlatıldı.

Bu çerçevede, söz konusu banknotların 31 Aralık 2019 mesai saati sonuna kadar Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden değiştirilebileceği belirtilen açıklamada, banknotların 1 Ocak 2020'den itibaren değerlerini tamamen yitireceği kaydedildi.

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Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak
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