Küresel piyasalar Fed'i bekliyor! Faiz indirimi olacak mı?

ABD'de Başkan Donald Trump'ın azil süreci ve Çin ile yürütülen ticaret müzakereleri gündemi meşgul ederken, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak FOMC toplantısı bekleniyor.

Demokratların kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi ve ilgili diğer komitelerin, Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasındaki "azil gerekçelerini" bugün kamuoyuna açıklamaları beklenirken, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Demokratların Trump'a "görevi kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin çalışmasını engellemek" şeklinde iki başlık altında suçlama yönelteceği iddiası yer aldı.

Adalet Komitesi'nin bugün basın toplantısının ardından çarşamba veya perşembe günü söz konusu maddelerin kapsamıyla ilgili tartışmaları yapması ve bunları oylaması bekleniyor. Komitenin bu oylamayı yapmasının ardından azil süreci Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderilecek. Sonrasında, yeni yılın başlamasıyla birlikte Trump'a yönelik azil süreci Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya taşınmış olacak.

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ABD BORSALARI

ABD ile Çin arasındaki müzakerelere ilişkin Çin tarafından gelen açıklamalar, bu yıl bitmeden bir anlaşma yapılabileceğine ilişkin beklentileri desteklese de dün piyasalardaki risk iştahının azaldığı görüldü.

Dow Jones endeksi dün yüzde 0,38, S&P 500 endeksi yüzde 0,32 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 değer kaybederken, 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,85 sınırından 1,8170'e geriledi.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa tarafında, İngiltere'de gerçekleştirilecek genel seçim öncesi pay piyasalarında iç dinamiklerin öne çıktığı görüldü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyrederken, Almanya'da beklentilerin üzerinde artan ihracat verilerine karşın DAX endeksi yüzde 0,46 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 düşüş kaydetti.

ASYA BORSALARI

Bugün Çin'de açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 4,5 ile 7 yılın zirvesine çıkmasının ardından kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyretti.

YURT İÇİ PİYASALAR

Yurt içinde, dün yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketinde, enflasyon tahminlerinin düşüş eğilimine devam etmesinin ardından perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin faiz indirim beklentileri arttı.

Söz konusu gelişmelerle BIST 100 endeksi, dün yatay bir seyir izleyerek günü yüzde 0,08 azalışla 108.786 puandan tamamlarken, yüzde 0,6 artışla 5,8097'den kapanış yapan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8130 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 5,8270 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER ŞÖYLE:

12.30 İngiltere, ekim ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi

13.00 Almanya, aralık ayı ZEW endeksleri

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı ZEW endeksleri