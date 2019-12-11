Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? İşte ekonomistlerin tahmini!

Merkez Bankası PPK toplantısının 8'incisi yarın gerçekleştirilecek. Bir önceki toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, 250 baz puanlık indirimle yüzde 16,50'den yüzde 14'e çekilmişti.

Temmuz, eylül ve ekim toplantılarında politika faizinin güçlü bir şekilde 1000 baz puan indirildiğini anımsatan ekonomistler, bu ayki toplantıda da politika faizinin 200-250 baz puanlık düşüşle yüzde 11,50-12'ye çekileceğini tahmin ediyor.

Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz indirimi olacak mı?

"İNDİRİM, BEKLENTİLERDEN FAZLA OLABİLİR"

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, Merkez Bankası'nın, aralık toplantısında enflasyonun daha önce yüzde 12 olarak revize edilen yıl sonu tahmininin altında kalma olasılığını gerekçe göstererek faiz indirimlerine devam edeceğini söyledi.

Medyan beklentinin 150 baz puan düzeyinde bulunduğunu ifade eden Bürümcekçi, "Önceki aylarda TCMB'nin anket beklentilerinden fazla ancak swap para piyasası faizlerine daha yakın indirimler yapması, yine indirimin daha fazla olabileceği beklentisini canlı tutmaktadır." dedi.

Bürümcekçi, gelecek yıl enflasyonun en azından ilk çeyrek boyunca yüzde 11,5 civarı gerçekleşmesinin olası göründüğünü ve faiz indirimlerine bir süre ara verilebileceğini belirtti.

Beklenen enflasyona göre hesaplanan reel faiz seviyesinin benzer gelişmekte olan ülkelere yaklaşmasının da frene basılma ihtiyacını gösterdiğini kaydeden Bürümcekçi, yarınki toplantıda faiz indirimi ile beraber bu yönde bir sinyal verilip verilmeyeceğinin de önemli olacağını vurguladı.

"YILI YÜZDE 12 POLİTİKA FAİZİ İLE TAMAMLAYABİLİRİZ"

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ve ekonomist Özlem Derici Şengül de Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan civarında indirebileceğini belirtti.

Piyasa beklentisinin 150-200 baz puan seviyelerinde olduğunu ifade eden Şengül, yüzde 12 seviyelerinde politika faizi ile yılın tamamlanabileceğini söyledi.

Enflasyondaki düşüşle birlikte Merkez Bankası'nın faiz indirimi için yeri açıldığına dikkati çeken Şengül, "TCMB, bunu kullanarak 250 baz puan kadar olmasa da biraz altında indirim gerçekleştirecektir. Gelecek yıl için Merkez Bankası 'bekle-gör' politikası izleyecektir. Muhtemelen yılın ilk yarısında ağır hareket eden, yılın ikinci yarısında gelişmelere göre strateji belirleyen bir Merkez Bankası göreceğiz." diye konuştu.

Şengül, enflasyonda 2020'de çok ciddi düşüş beklemediği için politika faizinde tek hanenin görülmesinin zor olduğunu söyledi.

"MERKEZ BANKASI, 2020'DE 'BEKLE-GÖR' POLİTİKASI İZLEYEBİLİR"

Virtus Glocal Yönetici Ortağı İnanç Sözer ise son dönemde küresel piyasalardaki düşük volatiliteye paralel Türk lirası volatilitesinin yüzde 8'lere kadar gevşediğini ve TL'deki oynaklığın enflasyon görünümününe ilişkin beklentileri iyileştirdiğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin bankacılık sektörünün Merkez Bankası'nın fiyatlamasından çok daha agresif bir şekilde olumluyu yansıttığına işaret ettiğini belirten Sözer, "Bankacılık sektörünün mevduat faizleri ışığında, Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısında 250 baz puan indirim dahi olsa piyasadaki endişenin kaygı verici düzeyde olmayacağını düşünüyorum." dedi.

Sözer, Merkez Bankası'nın yılı yüzde 11,50 politika faizi ile tamamlayabileceğini kaydetti.

2020 yılı para politikasına ilişkin de Sözer, "Merkez Bankası, kredibilitesini artırmak için 250 baz puan indirim yapıp, uzunca bir müddet 'bekle-gör' politikası izleyip 2020'nin ikinci yarısında da faizi tek haneye indirebilir." dedi.