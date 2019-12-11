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, Avrupa bankalarının görünümünü "negatife" çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu , ekonomik büyümenin zayıflaması nedeniyle Avrupa bankalarının görünümünü "durağandan" "negatife" çevirdi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 11.12.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 11:27
Moody's, Avrupa bankalarının görünümünü negatife çevirdi

Moody's, Avrupa bankalarının görünümüne ilişkin açıklama yayınladı.

Avrupa'da ekonomik beklentilerin zayıflamasının kredi kalitesini ve karlılığı düşüreceğine dikkat çekilen açıklamada, Avrupa bankalarının görünümünün durağandan "negatife" çevrildiği kaydedildi.

Açıklamada, genel olumsuz görüşe Avrupa'daki bankacılık varlıklarının büyük kısmını oluşturan İngiltere ve Almanya bankacılık sistemlerinin neden olduğu ifade edildi.

Avro Bölgesi'nde zayıf ekonomik büyümenin iş fırsatlarını baskılayacağına işaret edilen açıklamada, ABD ve Çin veya ABD ile AB arasında ticari gerilimlerinin artmasının durumu daha fazla bozabileceği belirtildi.

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Moody's, Avrupa bankalarının görünümünü "negatife" çevirdi
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