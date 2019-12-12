Bakan Albayrak'tan '100 bin sosyal konut' programında önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 100 bin sosyal konut tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak 100 Bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuştu

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Son 6 yıldır sayısız plan ve girişimle karşı karşıya kaldık, milletimizin desteğiyle hepsini bertaraf ettik. Ekonomimiz bu girişimlere karşı dirençli hale geldi, her şoktan güçlenerek çıktık. Bakan Albayrak sosyal konut projesine dikkat çekerek "Hiçbir vatandaşımızın barınma sorunu olmasın istiyoruz." dedi.

100 BİN KONUT PROJESİ BUGÜN HAYATA GEÇİYOR

Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok düşük maliyetle dar gelirli vatandaşı konut sahibi yapacak projeyi bugün hayata geçiriyoruz. Her yıl 100 bin konutu bu şekilde kazandıracak projeyi finansman altyapısını tamamladık.

100 BİN KONUT İÇİN İMZALAR ATILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 100 bin konut için protokole imza attı..

Bakan Kurum'dan 100 Bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN 100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNİN DETAYLARINI CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Toplu konut idaremizce hayata geçirilecek 100 bin konut kampanyasının imza töreni vesilesiyle sizlerle beraberiz. Sizleri bu anlamlı tören vesilesiyle ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kampanyaya öncülük eden çevre ve şehircilik bakanlığımız ile finansmanına destek veren hazine ve maliye bakanlığımızı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Böylece 17 yıldır sürdürdüğümüz şehircilik hamlesine yeni bir altın halka daha eklemiş oluyoruz.

BUGÜNE KADAR 857 BİN KONUT İNŞA ETTİK

Bugüne kadar 857 bin konut inşa ettik. Aynı zamanda 24 bin derslikli okullar, 40 bin yatak kapasiteli hastaneler, kamu kurumlarımızın hizmet binaları, stadyumlar, çok sayıda sosyal ve kültürel tesis TOKİ tarafından ülkemize kazandırıldı. 96 millet bahçesi de yine TOKİ tarafından inşa ediliyor.

100 BİN KONUTUN DAHA İNŞA SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ

Bugünkü tanıtım töreniyle 2020 programımız kapsamında ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin konutun daha inşa sürecini başlatıyoruz. İnşallah yılbaşı itibariyle temeli attıktan sonra azami 1 ile 1,5 yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. Hedefimiz bundan sapma olmaması ve vatandaşlarımızın zemin artı iki, zemin artı üç, zemin artı dört olmak üzere bu binalara yerleşmeleri. Bunu sağlamak suretiyle hem depreme dayanıklı hem de görünümü itibariyle gerçekten kadim tarihimizdeki mahalle kültürünü yeniden hakim kılmanın adımlarını atmış olacağız.

240 AYA VARAN VADELERLE EV SAHİBİ OLMA İMKANI SAĞLAYACAĞIZ

Bu projelerle vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinatın artından kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanını sağlayacağız.

Bu konutlar 2+1 brüt 75-85 metre kare ile, 3+1 brüt 100 metre kare olarak projelendirilecektir. 100 bin konutluk bu projenin toplam yatırım bedeli 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor.

GELENEKSEL MAHALLE KÜLTÜRÜ YAŞATILACAK

Bu kampanya kültürel bakımdan da önemli. Her şeyden önce bu konut projeleri, meydanı, camisi, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacaktır.

BÖLGELERE GÖRE EVLER

Burada bazı özellikleri ortaya koymak istiyorum. Örneğin Karadeniz; geleneksel yığma taş yapıları andıracak biçimde cephede zemin kat taş kaplamalar, üst katlarda ahşap hissi verecek kaplamalar ve eğimli çatı saçaklarını destekleyen nitelikte Karadeniz'e özgü yöresel ahşap ve taş yapı elemanları karma biçimde kullanılmaktadır.

Marmara bölgesiyle alakalı ise; Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olması nedeniyle bu bölgede hem geleneksel hem de modern yapılar yapıyoruz. Ege'nin geleneksel dokusuna uygun çözümlemeleri orada yapacağız. Akdeniz'e gelince, iklimiyle barışık güneş ışınlarını yansıtacak canlılıkta doku ve renkleriyle sade ve yalın cephe çizgileri, yer yer teraslarıyla geleneksel kemerli pencerelerle Akdeniz mimari kültürü burada da yaşatılmaktadır.

İç Anadolu bölgesine gelince, kıvrımlı yolları, şirin sokakları, ahşap süslemeleri bitişik düzenli yapıları ve cumbalı evleriyle mahalle kültürünü benimseten konutlar yapacağız. Doğu Anadolu'ya gelince, arazinin zor şartlarına cevap verebilecek nitelikte cephe unsurlarının bölgenin yapısına uygun malzemelerden seçilmesine özen gösterilmektedir.