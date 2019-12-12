Saudi Aramco'nun piyasa değeri 2 trilyon doları aştı

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco halka arz sonrasında işlemlere başladığı ikinci günde de yüzde 10 ile günlük limit kadar yükselerek 2.06 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı.

Saudi Aramco'nun hisseleri Perşembe günü 38.7 riyalden açılmasının ardından kazancını azalttı. İşlem hacmi yerel saat ile 10:24'te 170 milyona yükseldi. Çarşamba gününün tamamında hacim 31.6 milyon seviyesinde idi.

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Gelmiş geçmiş en büyük ilk halka arz ile 25.6 milyar dolar kaynak toplayan Aramco hisse senetlerini 32 riyal ile pazarlama aralığının en yükseğinden satmıştı. Dünyanın en büyük şirketi Aramco'nun piyasa değeri Microsoft Corp. ve Apple Inc.'i geride bıraktı.

Aramco'nun arzıyla özdeşleşen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman'ın petrol şirketi için 2 trilyon dolarlık değerleme ısrarı, krallığı yerel yatırımcılara ve bölgesel müttefiklerine yöneltmişti.

Sanford C. Bernstein & Co. analistleri daha ilk işlem gününde nakde dönülmesi gerektiğini belirtti. Bloomberg'ün geçen ay gerçekleştirdiği ankete göre küresel fon yöneticileri Aramco'nun adil değerini 1.2 trilyon dolar ile 1.5 trilyon dolar arasında görüyor.