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“ticaret anlaşması” ile düştü

, ABD ve Çin’in bir ticaret anlaşması imzalamaya yakın olduğu açıklamaları etkisiyle düştü. , şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.469 dolar seviyesinde seyrediyor. ise, bugüne düşüşle başlamasının ardından 273 lira seviyesinde seyrediyor. Analistler, teknik açıdan için 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, için ise 271-275 lira bandının izleneceğini kaydetti.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 13.12.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 11:13
Altın fiyatları “ticaret anlaşması” ile düştü

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından 273,3 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın 273,3 lira, çeyrek altın 448 lira ve Cumhuriyet altını 1.830 liradan işlem görüyor

Gram altın, dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 273,6 liradan tamamladı.

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Yeni güne de düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 273,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 448 lira, Cumhuriyet altını da 1.830 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.469 dolar seviyesinde seyrediyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, ABD ile Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanabileceği beklentilerinin küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını ve altının ons fiyatını aşağı yönlü baskılamaya devam ettiğini söyledi.

İngiltere'de gerçekleştirilen genel seçimin ilk sonuçlarına göre, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin parlamentoda tek başına çoğunluğu sağladığını vurgulayan analistler, bu sonucun da risk algısında görece azalmaya sebep olduğunu kaydetti.

Analistler, bugün ABD'de perakende satışlar verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 271-275 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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Altın fiyatları “ticaret anlaşması” ile düştü
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