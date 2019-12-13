Bakan Albayrak'tan faiz açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak iş dünyası ile buluşma programları kapsamında Kayseri'de konuştu. Bakan Albayrak, "Kamu bankaları yüzde 9 - 11.5 oranını reel sektöre yansıtacak" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

SON ÇEYREKTE YÜZDE 5 BÜYÜME

Yüzde 5 büyüme oranını son çeyrekte yakalayacağız. Piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik. Küresel kriz ve ekonomik saldırıya rağmen cari fazla verdik

TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİNE GÜVENENLER KAZANDI

Türkiye'nin potansiyeline güvenenler kazandı. Öncü göstergeler değişim zamanının geldiğini gösteriyor. Yıl sonunu enflasyonda yüzde 12'nin altında kapatırız. TL'de güvensizlik sağlamaya çalışanlar kaybetti.

Yatırımları daha da büyüttüğümüz bir iklime gireceğiz.