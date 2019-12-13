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Bakan Albayrak'tan faiz açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı iş dünyası ile buluşma programları kapsamında Kayseri'de konuştu. Bakan Albayrak, "Kamu bankaları ile görüştük, faiz oranını yüzde 9 - 11,5'lara düşürüp reel sektöre yansıtacağız. Böylece yılı kapatmadan faizlerde tek haneye iniyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 13.12.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 11:13
Bakan Albayrak'tan faiz açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak iş dünyası ile buluşma programları kapsamında Kayseri'de konuştu. Bakan Albayrak, "Kamu bankaları yüzde 9 - 11.5 oranını reel sektöre yansıtacak" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

SON ÇEYREKTE YÜZDE 5 BÜYÜME

Yüzde 5 büyüme oranını son çeyrekte yakalayacağız. Piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik. Küresel kriz ve ekonomik saldırıya rağmen cari fazla verdik

TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİNE GÜVENENLER KAZANDI

Türkiye'nin potansiyeline güvenenler kazandı. Öncü göstergeler değişim zamanının geldiğini gösteriyor. Yıl sonunu enflasyonda yüzde 12'nin altında kapatırız. TL'de güvensizlik sağlamaya çalışanlar kaybetti.

Yatırımları daha da büyüttüğümüz bir iklime gireceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Ağrı İş Dünyası Buluşmasında önemli mesajlar verdi
Ekonomideki güçlü adımlar meyvesini veriyor! Büyümede en pozitif ülke Türkiye

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Bakan Albayrak'tan faiz açıklaması
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