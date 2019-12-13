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Son dakika: Sanayide çarklar dönüyor

Son dakika haberi... üretimi Ekim'de bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 arttı

Giriş Tarihi: 13.12.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 10:42
Son dakika: Sanayide çarklar dönüyor

Sanayi üretimi Ekim'de bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5, imalat sanayi sektörü endeksi %3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 arttı.

Sanayide çarklar dönüyor! Ekim ayında sanayi üretimi %3,8 arttı


Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,4 artarken imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,3 azaldı.

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