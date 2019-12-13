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: ekonomisine güven artıyor! İlk kez o seviyenin altını gördü...

haberi... 'nin 5 yıllık Şubat 2019'dan bu yana ilk kez 300'ün altını gördü

Giriş Tarihi: 13.12.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 12:50
Son Dakika: Türkiye ekonomisine güven artıyor! İlk kez o seviyenin altını gördü...

Türkiye ekonomisindeki riskleri açıklayan bir gösterge olan Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 300 seviyesinin altına geriledi.

Yıl içerisinde 500 puanın üzerine kadar yükselen Türkiye'nin CDS primi Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonlar, ABD ile yaşanan S-400 krizi gibi gelişmelerin etkisiyle son 1 yıldır dalgalı bir seyir izliyordu. Türkiye'nin CDS primi bugün 292 puan seviyesine kadar çekildi.

CDS NEDİR?

Ülkelerin ekonomisindeki risklerin ölçüldüğü gösterge niteliğindeki verilerden biri olan CDS (Credit Deault Swap) Türkçe anlamıyla Kredi Temerrüt Takası, finansal piyasalarda bir tür sigorta primi olarak değerlendirilebilir.

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Son Dakika: Türkiye ekonomisine güven artıyor! İlk kez o seviyenin altını gördü...
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