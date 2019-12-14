Bu hafta borsa, altın ve döviz kazandırdı

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,14'lük artışla 131.503,87 puana, Sanayi Endeksi ise yüzde 1,28'lik primle 131.579,15

puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,54'lük artışla 84.122,14 puana yükseldi. Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,74'lük kayıp ile 94.983,39 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,13 ile Afyon Çimento oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 10,95'lik artışla Gözde Girişim, yüzde 10,76'lık yükselişle de Tukaş izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 12,67 ile Metro Holding oldu. Bu hisseyi yüzde 5,33'lük düşüşle Verusa Holding, yüzde 4,59'luk azalışla Doğan Holding takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 6 milyar 935 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 2 milyar 490 milyon lirayla Aselsan, 2 milyar 28 milyon lirayla Garanti Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 51 milyar 834 milyon lirayla Koç Holding, 46 milyar 116 milyon lirayla Garanti Bankası ve 41 milyar 704 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,18'lik artışla 275,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,16'lık kazançla bin 833 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,69'luk primle 5,8050 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,58'lik artışla 6,4860 lira oldu.

Geçen hafta 7,5800 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,31'lik artışla 7,7550 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,39 değer kazanarak 5,9130 liradan alıcı buldu.

YATIRIM FONLARI

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,35, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,56 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile hisse senedi fonları oldu.