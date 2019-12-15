İhracatçılar bürokrasiye takılmadan "tek tıkla" destek alacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak ihraç ürünlerinin üretiminden pazarlamasına kadar geçen süreçte tasarım, markalaşma, pazar araştırması, küresel tedarik zinciri gibi 100'den fazla destekle ihracatçıların yanında olduklarını belirtti.

Çağın koşullarıyla uyumlu bir şekilde dijitalleşmeye ve otomasyona özel önem verdiklerini dile getiren Pekcan, bu kapsamda, değişik platformlarda ihracatçıya sunulan destek hizmetlerinin tek bir sistemden verilmesine yönelik çalışmalarda sona geldiklerini ifade etti.

Pekcan, mevcut uygulamada ihracatçıların Bakanlığa yaptıkları destek başvurularının birçoğunda mevzuat gereği aynı bilgi ve belgeleri tekrar tekrar sunmak durumunda kaldıklarına dikkati çekerek şöyle devam etti: