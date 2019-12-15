Otomotivde 'sıfır araç' trafiği! Türkiye Cumhuriyetı tarihinde böylesi görülmedi

Yıla beklenenden daha yavaş başlayan otomotiv sektörünü canlandırmak için yıl içinde bazı vergi teşvikleri uygulanmıştı. Kamu bankaları da yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" kapsamında aralık ayına özel fırsatlar sunmuştu. Birçok yerli ve yabancı firma, hurda araç teşviki, sıfır faiz, uzun vade seçenekleri ve takas indirimi gibi kampanyalarla alıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor.

Sıfır otomobil satışındaki talep sebebiyle bayilerde yoğunluk oluşurken, bazı modellerin tükenmesinden dolayı vatandaşların talebi karşılanamıyor. Beğendikleri araç için sipariş vermek için sıraya giren müşteriler, aracın bayiye gelmesini en az 15 gün bekleyebiliyor. Bu süre marka ve modele göre artabiliyor.