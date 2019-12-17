Haberler > Haberler Haberleri > Konut Fiyat Endeksi ekimde arttı

ekimde arttı

(KFE), ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,77 artarak 115,83 seviyesinde gerçekleşti.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 17.12.2019 14:48
Konut Fiyat Endeksi ekimde arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,77 artarak 115,83 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,74 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,67 azaldı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, ekim ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,35, 0,42 ve 0,65 artış gözlemlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 0,51 azalış, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 5,27 ve 5,94 artış gösterdi.

Türkiye, ekimde AB ile ticarette fazla verdi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Konut Fiyat Endeksi ekimde arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN