Küresel bakır stoku 5 yılın en düşük seviyesinde

Dünyanın en büyük metal borsalarının verilerine göre küresel bakır stoku neredeyse beş yılın en düşük seviyesine geriledi.

Küresel rakam Pazartesi günü 321,108 ton ile Ocak 2015'ten beri en düşük seviyeye inerek, yatırımcılar 2020 için emtia piyasasına ilişkin beklentileri tartarken daha sıkı bir piyasa olacağına ilişkin sinyal verdi. Bakır stoku art arda üçüncü yıllık düşüşüne hazırlanıyor.

Bakır fiyatları, ABD ile Çin arasındaki birinci faz ticaret anlaşmasının ardından Mayıs'tan beri en yüksek seviyeye tırmandı.