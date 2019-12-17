Haberler > Haberler Haberleri > Son Dakika: Kasımda konut satışları yüzde 54,4 arttı

Son Dakika: Kasımda yüzde 54,4 arttı

Son dakika haberi... İstatistik Kurumu (), 2019 Kasım dönemi istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de 2019 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 oranında artarak 138 bin 372 konut satıldı.

İHA Haberler
Giriş Tarihi: 17.12.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 10:46
Son Dakika: Kasımda konut satışları yüzde 54,4 arttı

İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Kasım dönemi konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'de 2019 Kasım ayında 138 bin 372 konut satıldı. Türkiye genelinde 2019 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 oranında artarak 138 bin 372 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 24 bin 924 ve yüzde 18 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 14 bin 406 konut satışı ve yüzde 10,5 pay ile Ankara, 8 bin 428 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 21 konut ile Ardahan, 44 konut ile Hakkari ve 72 konut ile Bayburt oldu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Kasımda konut satışları yüzde 54,4 arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN