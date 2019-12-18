Dolar/TL, yükseliş eğiliminde! İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,9040'tan işlem görüyor.

Dün 5,8438'e kadar gerileyen dolar/TL, ABD'de Senato'dan geçen tasarında Türkiye'nin aleyhindeki ifadelerin oluşturduğu tedirginlikle 5,8895'e kadar yükseldi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 5,8883'ten tamamladı.

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ABD'de Senato'dan dün geçen tasarının Türkiye ile ilgili kısmında, Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi ve Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor.Analistler, ABD'de savunma bütçesinin, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'dan da geçmesi sonrası ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin gerilebileceği endişelerinin döviz kurlarında yükselişe neden olduğunu bildirdi.

Dolar/TL, üst üste yükselişini 4'üncü güne taşımasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 5,9040'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 6,5760'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 7,7355'ten satılıyor.

Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,3099, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1135 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,3 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, kurlardaki artışa karşın uluslararası piyasada Türkiye'nin risk priminin (CDS) gerilemeye devam ederek Temmuz 2018'den bu yana en düşük seviyelere indiğine dikkati çekti. Bu görünümün orta vadede risk fiyatlamalarının güçlü olmadığına işaret ettiğini ve dalgalanmaların kısa vadeli olabileceğini belirten analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon verisi ile ABD'de Başkan Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9270'in direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,85'in destek olarak izleneceğini kaydetti.