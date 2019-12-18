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Başkanı Gülal açıkladı: Karları yüzde 158 arttı!

 () Başkanı , TMSF'ye devredilen şirketlerin durumuyla ilgili A Para'ya özel açıklamalarda bulundu. Firmaların karlarını yükselttiklerini ve istihdamlarını artırdıklarını ifade eden Gülal, şirketlerin karlılıklarının yüzde 158 artırıldığını belirtti. İşte Gülal'ın A Para'ya özel o açıklamaları!

Giriş Tarihi: 18.12.2019 17:55 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 18:09
TMSF Başkanı Gülal açıkladı: Karları yüzde 158 arttı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF'ye devredilen şirketlerin durumuyla ilgili A Para'ya özel açıklamalarda bulundu.

TMSF'ye devredilen şirketlerin büyüdüğünü belirten Gülal, firmaların karlarını yükselttiklerini ve istihdamlarını artırdıklarını ifade etti.

Şirketlerin karlılıklarının yüzde 158 artırılarak verimli hale getirildiğini söyleyen Gülal, kendisinin de düzenli olarak Anadolu'daki ve İstanbul'daki şirketleri dolaşarak denetlediğini belirtti.

İşte TMSF Başkanı Gülal'ın o açıklamaları;

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TMSF Başkanı Gülal açıkladı: Karları yüzde 158 arttı!
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