TMSF Başkanı Gülal açıkladı: Karları yüzde 158 arttı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF'ye devredilen şirketlerin durumuyla ilgili A Para'ya özel açıklamalarda bulundu.

TMSF'ye devredilen şirketlerin büyüdüğünü belirten Gülal, firmaların karlarını yükselttiklerini ve istihdamlarını artırdıklarını ifade etti.

Şirketlerin karlılıklarının yüzde 158 artırılarak verimli hale getirildiğini söyleyen Gülal, kendisinin de düzenli olarak Anadolu'daki ve İstanbul'daki şirketleri dolaşarak denetlediğini belirtti.

İşte TMSF Başkanı Gülal'ın o açıklamaları;

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'dan A Para'ya özel açıklamalar