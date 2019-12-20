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Başkan Erdoğan’dan açıklaması! Ocak 2020 asgari ücret miktarı ne kadar olacak?

Başkan Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamalar sırasında zammı ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. “Ocak 2020 için asgari ücret ne kadar olacak?” sorusu merak konusu olmuştu. 2 Aralık’tan bu yana devam eden asgari ücret görüşmeleri için şu ana kadar önemli bir mesafe kat edilmişti. Başkan Erdoğan da yaptığı son dakika açıklamada asgari ücret miktarı için müjdeyi verdi. Peki, 2020 asgari ücret zam miktarı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması

Giriş Tarihi: 20.12.2019 14:43 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 16:33
Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması! Ocak 2020 asgari ücret zam miktarı ne kadar olacak?

2020 Ocak zammı ile ilgili görüşmeler bu ayın başında başlamıştı. En son TUİK verilerle birlikte asgari ücrete ne kadar yapılması gerektiği ile ilgili öneri vermişti. Devam eden sendika ve asgari ücret komisyonu görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da asgari ücret zammı açıklaması geldi. Peki, 2020 asgari ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret konusunda İnşallah jestimizi yaparız, memnun edecek adımı atarız" dedi. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in girişimiyle düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk gazetecilerle bir araya geldi. Erdoğan,
yaptığı açıklamada asgari ücret ile ilgili bir jest yapacağı sinyalini verdi.

İşte başkan Erdoğan'ın açıklaması...

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Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması! Ocak 2020 asgari ücret zam miktarı ne kadar olacak?
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