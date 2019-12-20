Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması! Ocak 2020 asgari ücret zam miktarı ne kadar olacak?

2020 Ocak asgari ücret zammı ile ilgili görüşmeler bu ayın başında başlamıştı. En son TUİK verilerle birlikte asgari ücrete ne kadar zam yapılması gerektiği ile ilgili öneri vermişti. Devam eden sendika ve asgari ücret komisyonu görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da asgari ücret zammı açıklaması geldi. Peki, 2020 asgari ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret konusunda İnşallah jestimizi yaparız, memnun edecek adımı atarız" dedi. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in girişimiyle düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk gazetecilerle bir araya geldi. Erdoğan,

yaptığı açıklamada asgari ücret ile ilgili bir jest yapacağı sinyalini verdi.

İşte başkan Erdoğan'ın açıklaması...