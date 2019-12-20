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Yılbaşı gelmeden kredisi geldi! İşte bankaların fırsatları

Yılbaşı dolayısıyla müşterilerinin artan nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli kampanyalar düzenleyen bankalar, birbirinden farklı , oranı ve ödeme seçenekleriyle kullanma imkanı sunuyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla kredi kampanyaları düzenleyen bankalar, yüzde 0,98'den başlayan faiz oranı, 60 aya varan vade ve farklı ödeme seçenekleri sunuyor. Geleneksel hale gelen yılbaşı kredilerinde, günde 8 TL taksit ve 3 ay erteleme gibi seçenekler ön plana çıkıyor. İşte bankaların fırsatları!

AA Haberler
Giriş Tarihi: 20.12.2019 15:11 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 15:20
Yılbaşı gelmeden kredisi geldi! İşte bankaların yeni yıl kredisi fırsatları

Yılbaşı alışverişi, tatil masrafı, ulaşım giderleri ve diğer ihtiyaçlar nedeniyle daha fazla nakde ihtiyaç duyan tüketiciler, cazip fırsatlarını araştırmaya ve bankalara yönelmeye başladı.

Merkez Bankası'nın politika faizini son 4 toplantıda 1200 baz puan indirmesiyle,tüketici kredilerinde de oranları düştü. Geçen yılbaşında yüzde 2'nin altında olan ihtiyaç kredileri, bir yılının ardından yüzde 0,98'e kadar geriledi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, yılbaşı kredilerinde maliyetler, başta faiz oranı olmak üzere tahsis ücreti, , kredi tutarı ve ödeme seçeneklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Bankalar, yeni yıl dolayısıyla düzenledikleri kredi kampanyalarında tüm kesimlere özel fırsatlar sunuyor.

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Yılbaşı gelmeden kredisi geldi! İşte bankaların yeni yıl kredisi fırsatları
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