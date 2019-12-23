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: 'dan yılın rekoru!

haberi... 100 endeksi 112 bin puanı aşarak yılın rekorunu kırdı. Endeks en yüksek 112 bin 154 puanı görürken, şu dakikalarda 112 bin 113 seviyesinden işlem görüyor.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 15:46 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 16:11
Son Dakika: Borsa İstanbul'dan yılın rekoru!

Borsa İstanbul 100 endeksi 112 bin puanı aşarak yılın rekorunu kırdı.

Analistler, ABD ve Avrupa'da Noel tatillerini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle bu hafta piyasaların, açık olduğu günlerde düşük hacimli ve sakin bir seyir izleyebileceğini söyledi.

Öğleden sonra, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve yeni konut satışları verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin destek, 112.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Avrupa'da 10 yıldır ilk kez tüm sektör endeksleri yükseldi

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Son Dakika: Borsa İstanbul'dan yılın rekoru!
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