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olumlu ticari beklentilerle düştü

ABD ve Çin’in uzlaştığı ticaret anlaşmasının “kısa bir süre içinde” imzalanacağı beklentileriyle oluşan iyimserliğe paralel olarak petrol fiyatlarında geçen hafta görülen düşüş seyri devam ediyor. Gelişmeler etkisiyle , yüzde 0.36 düşüşle 65.90 dolardan, ABD hafif yüzde 0.46 düşüşle 60.16 dolardan işlem görüyor.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 23.12.2019 11:12
Petrol fiyatları olumlu ticari beklentilerle düştü

ABD ve Çin'in uzlaştığı ticaret anlaşmasının "kısa bir süre içinde" imzalanacağı beklentileriyle oluşan iyimserliğe paralel olarak petrol fiyatlarında geçen hafta görülen düşüş seyri devam ediyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda haftanın ilk iş gününde 65,68 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 66,68 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 65,92 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 65,68 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,13 dolardan alıcı buldu.

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Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 18 adet artarak 685'e yükseldi.

UZMANLARIN DEĞERLENDİRMELERİ

Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ile ticaret anlaşmasına yönelik olumlu açıklamalarının, petrol fiyatlarının gerilemesini engellediğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,95 ile 66,04 dolar aralığının direnç, 65,86 ile 65,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

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Petrol fiyatları olumlu ticari beklentilerle düştü
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