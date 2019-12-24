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Bakan Kurum'dan flaş Kanal İstanbul mesajı

Çevre ve , "100 bin sosyal konuta başvuru rakamı 440 bin rakamına ulaşmıştır." açıklamasında bulundu. Bakan Kurum Kanal İstanbul ile ilgili olarak, "Kanal İstanbul'un iki yakasında kuracağımız şehri; akıllı mahalle, akıllı şehir konseptine göre dizayn edeceğiz. Bu anlamda Kanal İstanbul projesiyle İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak örnek iki akıllı şehri milletimize armağan edeceğiz." dedi.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 24.12.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 12:47
Bakan Kurum'dan flaş Kanal İstanbul mesajı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "100 bin sosyal konuta başvuru rakamı 440 bin rakamına ulaşmıştır." açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 'Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nı açıkladı

Akıllı şehirler eylem planı toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirledik. Ülkemizin şehircilik tarihi açısından son derece önemli bir kilometre taşı olacaktır." dedi.

KANAL İSTANBUL MESAJI

Kanal İstanbul'un iki yakasında kuracağımız şehri; akıllı mahalle, akıllı şehir konseptine göre dizayn edeceğiz. Bu anlamda Kanal İstanbul projesiyle İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak örnek iki akıllı şehri milletimize armağan edeceğiz.

BAKAN KURUM: İBB'NİN ÇEKİLME HAKKI YOK

Bakan Kurum, projeye karşı çıkan ve tek taraflı olarak projeden çekildiklerini açıklayan Ekrem İmamoğlu'na yanıt olarak, "İBB'nin projeden tek taraflı çekilme hakkı yok' dedi.

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi: TOKİ projesi evleri hangi illerde ve ilçelerde yapılacak, sosyal konut başvuru şartları neler?
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Bakan Kurum'dan flaş Kanal İstanbul mesajı
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