Altın fiyatları 1.5 ayın en yükseğinde

Altın fiyatları, ABD'den gelen verilerin beklentiyi karşılamaması ve ABD ile Çin'in vardığı ticaret anlaşmasının imza törenine yönelik belirsizliğin sürmesiyle son bir buçuk ayın en yüksek düzeyini gördü.

Altının ons fiyatı, Çarşamba günü 7 Kasım'dan bu yana görülen en yüksek düzey olan 1,494 doları gördü. Altının gram fiyatı ise, güne yükselişle başlamasının ardından 284,9 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın 284 lira, çeyrek altın 468 lira ve Cumhuriyet altını 1.910 liradan işlem görüyor.

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Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 284,2 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 284,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 468 lira, Cumhuriyet altını da 1.910 liradan satılıyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

ABD ile Çin'in birinci faz ticaret anlaşmasını kabul etmesinin piyasalardaki iyimserliği artırmasına karşın Hong Kong'da devam eden gösterilere ilişkin ABD ile Çin tarafının farklı tutum ve açıklamaları risk iştahını dengeleyen bir faktör olarak öne çıkıyor.

Analistler, ABD ve Avrupa'da bugün başlayacak Noel tatili nedeniyle piyasalarda sakin bir seyir izlenmesinin beklendiğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.490 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.510 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini, gram altında ise 285 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.