Küresel hisse senedi piyasaları 2019'da 17 trilyon dolar değer kazandı

Deutsche Bank'ın hesaplamalarına göre global hisse senetleri 17 trilyon dolar değer kazandı. Kurumun Başekonomisti Torsten Slok küresel hisse senetlerinin yıla 70 trilyon doların altında başladığını, şimdi ise 85 trilyon doları aştığını bildirdi.

Hisse senedi piyasalarının hareketinde bu yıl gevşek para politikaları ve dünyadaki siyasi gelişmeler etkili oldu. Dünyada Merkez Bankaları daha güvercin tonda politikalar izleyerek piyasaları destekledi. Fed bu sene faiz oranını 3 kez düşürürken Avrupa Merkez Bankası da negatif olan faizi daha da aşağı çekti.

Dünya piyasalarındaki yükselişe ABD piyasaları öncülük etti. S&P 500, Dow Jones ve Russell 2000 Endekslerinin her biri bu sene %20'nin üzerinde yükseldi.

Bu yılın en fazla değer kazanan hisseleri ise % 80'lik artışla Apple, % 57'lik artışla Facebook oldu.