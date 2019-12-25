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Son dakika... Tarih açıklandı: oranı açıklaması! Ocak 2020 asgari ücret zammı miktarı belli oldu mu?

2020 miktarı için yapılan toplantılarda son dakika gelişmesi! zam miktarı belirleme çalışmalarında artık sona gelindi. Bu ayın başında ilk komisyon toplantısı ile başlayan 2020 asgari ücret zammı çalışmaları tamamlanmak üzere. TUİK tarafından zam miktarı için gerekli veriler kamuoyu ve komisyon ile paylaşılmış ve ardından işçi sendikaları da teklif ve beklentilerini açıklamıştı. Peki, 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak ve ne zaman belli olacak? Asgari ücret 4. Toplantı yarın saat 14:00'te gerçekleştirilecek! Haberimizde, çalışmaların son hali ile ilgili bilgileri öğrenebilir ve zam oranı ile tarafların tekliflerini görüntüleyebilirsiniz. İşte çalışmalar hakkında son dakika haberleri…

Giriş Tarihi: 25.12.2019 09:26 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 09:41
Son dakika... Tarih açıklandı: Asgari ücret zam oranı açıklaması! Ocak 2020 asgari ücret zammı miktarı belli oldu mu?

ile ilgili yürütülen komisyon çalışmaları vatandaşlar tarafından yakında takip edilirken, her toplantıdan son dakika haberleri geliyor. 2 Aralık'tan bu yana neredeyse konu ile ilgili tüm çalışmalar tamamlandı. TUİK'in ilgili verileri açıklamasının ardından da taraflar tekliflerini kamuoyu ile paylaştı. Başkan Erdoğan da konu hakkında yaptığı açıklamada, herkesi memnun edecek bir asgari ücret miktarı belirleneceğini söylemişti. Peki, 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak ve asgari ücret 4. toplantı ne zaman yapılacak? Haberimizde kritik tarihler, bugüne kadar yapılan açıklamalar ve 2020 asgari ücret çalışması ile ilgili son dakika gelişmesi hakkında bilgi edinebilirsiniz.

2020 ASGARİ ÜCRET ZAM MİKTARI NE KADAR OLACAK? KRİTİK TARİH VE GÜNLER!

Asgari ücret zam oranının belirlenmesi için kritik günlerdeyiz. Tarafların tekliflerinin ardından yapılacak son toplantı ile birlikte zam miktarı kesinleşecek!
Son gelişmeler haberimizde!

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