Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul projesi ile ilgili önemli açıklamalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kanal İstanbul projesi ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Kanal İstanbul projesi ile ilgili önemli açıklamalar

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Bakan Kurum, "Kanal İstanbul'a ilişkin ÇED süreci, Türkiye'nin en geniş katılımlı, en şeffaf süreçlerinden biri olmuştur. İBB de toplantıya katılmış ve olumsuz görüş bildirmemişir" dedi. Kurum, İBB temsilcisinin ÇED raporuna imza attığını açıkladı.

İBB TEMSİLCİSİ ÇED RAPORUNA İMZA ATMIŞTIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin temsilcisi ÇED Raporu'nun altına imza atmıştır. Belediye Başkanımız çıkıp itiraz ediyor. Daha elemanının ne yaptığının farkında değil. Buraya gelip, ÇED Raporu'na imza atıyorsunuz, hiçbir şerh bildirmiyorsunuz, ondan sonra da çıkıyorsunuz 'Ben bu rapora itiraz ediyorum.' diyorsunuz.

PROJE İÇİN 5 AYRI ALTERNATİF GÜZERGAH BELİRLENMİŞTİR İstanbul Boğazı'nda her yıl ortalama 8 kaza yaşanıyor. Proje için 5 ayrı alternatif güzergah belirlenmiştir. İstanbulumuz için en doğru hat belirlenmiştir. Çalışmalara 2017 yılının Temmuz ayında başlandı. Projeyle birlikte Kanal İstanbul ülkemizin geleceğine damga vuracak. İstanbul için istiklal ve istikbal projesidir.

İSTANBUL'UN SUSUZ KALACAĞI İDDİASI GERÇEK DIŞIDIR

Maalesef son günlerde, Kanal İstanbul'un; İstanbul'a susuzluk getireceğini iddia edenleri; 'İstanbul, sonsuza kadar yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını kaybedecek' diyenleri görüyoruz. İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası kesinlikle bilimsel değildir, tamamıyla gerçek dışıdır.

İstanbul'un su ihtiyacı 1 milyar 60 milyon metreküptür. Biz çok daha fazlasını da ekleyerek; su ihtiyacını tamamen güvence altına alıyoruz.

DEPREM İDDİALARINA YANIT

Kurum deprem iddialarıyla ilgili, "Projenin depremi tetikleyeceği iddiası gerçek dışı. Bu iddia bilimsellikten uzak bir söylemdir. Meteoroloji İstanbul'un ısı adası olacağı iddiasını çürüttü" dedi.

35 MİLYAR LİRALIK FAZLA MALİYET İDDİASI GERÇEK DIŞI

Yer altı ve yer üstü kaynaklarını koruyacak tüm özel önlemler ÇED Raporu'nda kurgulanmıştır. Tarihi yapılar yutulacak iddiası asılsızdır. 35 milyar liralık fazla maliyet iddiası gerçek dışı. Boğaz'dan ücretsiz geçiş diye bir şey yok.

HAFRİYATLARIN DEPOLANACAĞI ALAN...

Kanal inşaatından çıkacak hafriyat miktarı 1,15 milyar metreküp. Hafriyatın depolanacağı yerler İstanbul'daki döküm sahaları içerisinde değil

Kanalla yapılması gereken İBB'ye ait altyapı tesislerinin yeniden yapım maliyetleri 10 milyar lirayı bulmamaktadır. Bu konudaki maliyet çalışmaları İBB'nin ilgili kuruluşlarıyla yapılmıştır. İBB'nin projeye katkı niyeti yok, beklemiyoruz da...

MONTRÖ'NÜN DIŞINDA BİR PROJEDİR

Montrö ile ilgili bir sıkıntımız yok ki, Kanal İstanbul projesi Montrö'nün dışında bir projedir. Montrö ayrıdır, Kanal İstanbul ayrıdır. Sonuçta biz kendi projemizi yapıyoruz, kendi kararlarımızı da alıp süreci işleteceğiz.