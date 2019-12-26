Dolar/TL'de yatay seyir sürüyor! İşte güncel döviz fiyatları

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,9390'dan işlem görüyor. Dün 5,93-5,95 dar bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 5,9350'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,9390'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 6,5845'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 7,7170'ten satılıyor.

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Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,2990, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,1087 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 97,6 seviyesinde.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısından gelecek açıklamalar, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,90'ın destek olarak izleneceğini dile getirdi.