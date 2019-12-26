Haberler > Haberler Haberleri > Dolar/TL'de yatay seyir sürüyor! İşte güncel döviz fiyatları

/TL'de yatay seyir sürüyor! İşte güncel fiyatları

/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,94'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda /TL yüzde 0,1 düşüşle 6,58'den, /TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 7,71'den satılıyor. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,90'ın destek olarak izleneceğini dile getirdi. İşte güncel fiyatları hakkında tüm detaylar!

AA Haberler
Giriş Tarihi: 26.12.2019 10:46
Dolar/TL'de yatay seyir sürüyor! İşte güncel döviz fiyatları

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,9390'dan işlem görüyor. Dün 5,93-5,95 dar bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 5,9350'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,9390'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 6,5845'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 7,7170'ten satılıyor.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN!

Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,2990, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,1087 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 97,6 seviyesinde.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısından gelecek açıklamalar, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,90'ın destek olarak izleneceğini dile getirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolar/TL'de yatay seyir sürüyor! İşte güncel döviz fiyatları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN