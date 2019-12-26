Son dakika: Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta güne yüzde 0,16 artışla 113.514 puandan başladı.

Saat 10.45 itibariyle 114 bin puanın üzerine çıkan endeks, son 20 ayın en yüksek seviyesini görerek rekor kırdı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400'ün üzerinde yeni hedeflerin 115.000 ve 115.500 seviyeleri olacağını, 111.000 puanın ise destek konumuna geldiğini kaydetti.



Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 0,16 değer kazanarak günü 113.329,22 puanla 6 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesinden tamamlamıştı.