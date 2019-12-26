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Yerli otomobilin içi ilk kez göründü! Dikkat çeken 1453 detayı...

Yerli otomobille ilgili TOGG'dan yeni bir paylaşım geldi. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu resmi Twitter sayfasından paylaştığı video ile araca ilişkin yeni detayları gösterdi. yarın Başkan Erdoğan tarafından tanıtılacak.

Giriş Tarihi: 26.12.2019 14:31 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 15:16
Yerli otomobilin içi ilk kez göründü! Dikkat çeken 1453 detayı...

Yerli otomobille ilgili TOGG'dan yeni bir paylaşım geldi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun yaptığı paylaşımda, "Tam şarj" ifadesini kullanması dikkat çekti. #YeniliğeYolculuk #DoğuştanElektrikli #SıfırEmisyonlaSıfırdanBaşladık #TürkiyeninOtomobili #TOGG etiketleri ile de araca ilişkin yeni mesajlar verildi.

TOGG yerli otomobille ilgili bir diğer paylaşımında, "Sizi dinledik, 14.53'te geldik. #TürkiyeninOtomobili dünyaya açılacak, #GönülleriFethedecek Saat 19.23'te yine buluşalım." dedi.

Paylaşımda, otomobilin elektrikli yapısı ve pil gücüne vurgu yapıldı.

TOGG'un Twitter hesabından "Türkiye'nin Otomobili"nin ön cam, tavan çıtası, A sütunları, aynaları ve ızgara kısmında İstanbul'un sembollerinden "lale" figürünü gösteren yeni bir fotoğraf yayınlanmıştı.

Yerli otomobilden yeni görüntü! İlk ön gösterimi yarın gösterilecek

Yerli otomobilden "Tam şarj" başlıklı yeni görüntü

Nefesler tutuldu! Yerli otomobilden bir fotoğraf daha...
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Yerli otomobilin içi ilk kez göründü! Dikkat çeken 1453 detayı...
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