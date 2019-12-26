Yerli otomobilin içi ilk kez göründü! Dikkat çeken 1453 detayı...

Yerli otomobille ilgili TOGG'dan yeni bir paylaşım geldi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun yaptığı paylaşımda, "Tam şarj" ifadesini kullanması dikkat çekti. #YeniliğeYolculuk #DoğuştanElektrikli #SıfırEmisyonlaSıfırdanBaşladık #TürkiyeninOtomobili #TOGG etiketleri ile de araca ilişkin yeni mesajlar verildi.

TOGG yerli otomobille ilgili bir diğer paylaşımında, "Sizi dinledik, 14.53'te geldik. #TürkiyeninOtomobili dünyaya açılacak, #GönülleriFethedecek Saat 19.23'te yine buluşalım." dedi.

Paylaşımda, otomobilin elektrikli yapısı ve pil gücüne vurgu yapıldı.

TOGG'un Twitter hesabından "Türkiye'nin Otomobili"nin ön cam, tavan çıtası, A sütunları, aynaları ve ızgara kısmında İstanbul'un sembollerinden "lale" figürünü gösteren yeni bir fotoğraf yayınlanmıştı.

Yerli otomobilden yeni görüntü! İlk ön gösterimi yarın gösterilecek

Yerli otomobilden "Tam şarj" başlıklı yeni görüntü