Yerli otomobilin içi ilk kez göründü! Dikkat çeken 1453 detayı...

Yerli otomobille ilgili TOGG'dan yeni bir paylaşım geldi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun yaptığı paylaşımda, "Tam şarj" ifadesini kullanması dikkat çekti. #YeniliğeYolculuk #DoğuştanElektrikli #SıfırEmisyonlaSıfırdanBaşladık #TürkiyeninOtomobili #TOGG etiketleri ile de araca ilişkin yeni mesajlar verildi.
TOGG yerli otomobille ilgili bir diğer paylaşımında, "Sizi dinledik, 14.53'te geldik. #TürkiyeninOtomobili dünyaya açılacak, #GönülleriFethedecek Saat 19.23'te yine buluşalım." dedi.
Paylaşımda, otomobilin elektrikli yapısı ve pil gücüne vurgu yapıldı.
TOGG'un Twitter hesabından "Türkiye'nin Otomobili"nin ön cam, tavan çıtası, A sütunları, aynaları ve ızgara kısmında İstanbul'un sembollerinden "lale" figürünü gösteren yeni bir fotoğraf yayınlanmıştı.
Yerli otomobilden yeni görüntü! İlk ön gösterimi yarın gösterilecek
Yerli otomobilden "Tam şarj" başlıklı yeni görüntü
Tam şarj #YeniliğeYolculuk#DoğuştanElektrikli#SıfırEmisyonlaSıfırdanBaşladık #TürkiyeninOtomobili#TOGGhttps://t.co/JKIdgmkU8Y pic.twitter.com/n6iMZUSpOg— Türkiye'nin Otomobili (@TOGG2022) December 26, 2019
Sizi dinledik, 14.53'te geldik. #TürkiyeninOtomobili dünyaya açılacak, #GönülleriFethedecek— Türkiye'nin Otomobili (@TOGG2022) December 26, 2019
Saat 19.23'te yine buluşalım.#YeniliğeYolculuk#TOGGhttps://t.co/JKIdgmkU8Y pic.twitter.com/AJbovE8Mmg