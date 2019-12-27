Şırnak'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önemli açıklamalarda bulundu. Berat Albayrak, "Kamu bankaları sıfır konutta faizi 0.79'a indiriyor" dedi.
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Konut kredisinde faiz indirimi
Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:
6 yıl önceki faiz rakamlarına döndük. Saldırıların faizlerdeki olumsuz etkisini 1 yıllık süreçte kırdık. Enflasyon yılı 11'lerde kapatma noktasına geldik. 2020'de enflasyonda daha düşük oranları göreceğiz...
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