TOGG CEO'su Karakaş ve Hisarcıklıoğlu'ndan yerli otomobil töreninde açıklamalar

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş Gebze'deki lansmanda yerli otomobili tanıtım töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Karakaş'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin özlemini giderme amacıyla çıktığımız yolda hayallerimizi bir adım ileriye taşıma üzere otomobilden daha fazlasını yapmak üzere söz verdik, önce kendimize sonra sizlere. Bugün sizlere geldiğimiz noktayı anlatmak izah etmek istiyoruz.

Dünyada otomotiv ile ilgili kurallar değişiyor. Otomobilimiz akıllı bir cihaza dönüşmekte, otomobil yeni bir yaşam alanı olarak kullanılabilmekte.

Artık nesnelerin internetiyle bağlantılı otomobiller, otomobilin kendisinin internetli olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Şehirlerimiz, evlerimiz, fabrikalarımız akıllandıkça otomobillerimiz bir yaşam alanına, her birinin iç içe girdiği bir alana dönüşüyoruz. Bu nedenle biz diyoruz ki, doğru zamanda yola çıktık. Bize soruldu geç kalmadınız mı? Artık eskiden olduğu gibi büyükler değil, çevik olan, yaratıcı olan, işbirlikçi olan ve kullanıcıyı faaliyetlerin merkezine koyan şirketler, organizasyonlar başarılı olabiliyor.

TÜRKİYE'YE AİT KÜRESEL BİR MARKA

Bizim yola çıktığımızda iki hedefimizi olmazsa olmaz olarak belirledik. Birincisi fikri sinai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye, Türkiyemize ait küresel bir marka olarak, bunu yaparken teknolojinin en güncelini yeni neslini kullanmak. Biraz önce de söylediğimiz gibi, doğuştan elektrikli bir otomobil geliştirmek. Nesnelerin internetiyle başından planlayarak akıllı bir cihaz olarak düşünmek ve küresel rekabet etmek.

İşte Yerli otomobilin özellikleri! TOGG CEO'su Gürcan Karakaş anlattı!

15 YIL İÇİNDE 5 FARKLI MODELİMİZ OLACAK

Marka isimlendirmesini önümüzdeki senelerde yapacağız. Dünyanın en büyük segmenti olduğu için SUV modelini seçtik. 15 yıl içinde 5 farklı modelimiz olacak. Segmentinde en uzun aks mesafesine sahip. Odağımızda özgün teknoloji tasarımları var. Tek şarjla 500 kilometre mesafe katedecek

TOBB BAŞKANI RIFAT HİSARCIKLIOĞLU:

Rıfat Hisarcıklıoğlu ise, "Bu otomobil 82 milyonun gururudur. Yerli otomobil 2020'de en değerli markamız olacak.2021'de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022'de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak. 15 yılda 22 milyar lira yatırım yapacağız." dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil tanıtımında konuştu "Bizim için de fırsat penceresi"