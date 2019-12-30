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'den için flaş açıklama: Geri tepti!

Merkez Bankası () araştırmasında, ABD Başkanı Donald ’ın yerli sanayiyi koruma adına getirdiği yeni tarifelerin ABD’de iş kaybına ve yüksek fiyatlara sebep olduğu tespitinde bulunuldu. Fed'in araştırmasında, imalat sektörünün istihdamındaki göreceli düşüşlerin ve üretici fiyatlarındaki göreceli artışların 2018 tarifeleri ile ilişkili olduğu kaydedildi

AA Haberler
Giriş Tarihi: 30.12.2019 13:49 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 13:58
Fed'den ticaret savaşları için flaş açıklama: Geri tepti!

Fed ekonomistleri Aaron Flaaen ve Justin Pierce tarafından hazırlanan "2018-2019 Küresel Tarifelerin ABD Üretim Sektörüne Etkisi" konulu araştırma bankanın internet sitesinde yayınlandı.

Araştırmaya göre, ABD Başkanı Trump'ın 2018 yılında demir çelik gibi çeşitli ürünlerin ithalatına getirdiği ek gümrük vergileri imalat sektöründe iş kaybına ve üretici fiyatlarında artışa sebep oldu.

Trump'ın ek gümrük tarifelerinin, iç pazarda ithal ürünlerinin rekabetinden koruyarak ABD merkezli bazı üreticilerin pazar paylarını artırabileceğine işaret edilen araştırmada, üretim maliyetlerindeki artışın ABD'li üreticilerin ihracat pazarlarında ve iç pazarda rekabet gücüne zarar verebileceğine vurgu yapıldı.

2018 TARİFELERİ İLE İLİŞKİLİ

Araştırmada, ABD ile ticaret ortakları arasındaki yeni tarifelerin uzun vadeli etkilerinin beklenenden daha farklı sonuç verebileceği ve tarifelerin şu ana kadar ülkenin imalat sektörüne ivme kazandırmadığı belirtildi.

Çalışmada sadece tarifelerde gerçekleşen değişikliklere odaklanıldığına ve gelecek ticaret politikasına yönelik belirsizliklerin çalışmaya katılmadığına vurgu yapılan araştırmada, "İmalat sektörünün istihdamındaki göreceli düşüşler ve üretici fiyatlarındaki göreceli artışlar 2018 tarifeleri ile ilişkilidir." ifadesine yer verildi.

Fed'in araştırmasına göre, Trump'ın politikalarından etkilenen ülkelerin ticaret misillemelerinden olumsuz olarak en çok etkilenen sektörler de demir ve çelik, otomobil üreticileri, ev aletleri, ses ve video ekipmanları, bilgisayar ekipmanı, böcek ilaçları, manyetik, optik medya ve deri oldu.

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Fed'den ticaret savaşları için flaş açıklama: Geri tepti!
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