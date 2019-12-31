Altın fiyatları üç ayın zirvesine çıktı

ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmasının ilk aşamasının imzalanacağına ilişkin açıklamalara bağlı olarak yatırımcıların güvenli liman olarak anılan yatırım araçlarından uzaklaşmalarına karşın, değerli metaller yükselişe geçti. Altının ons fiyatı, yüzde 0.62 artışla 1.524 dolara çıkarak, son üç ayın en yüksek düzeyine tırmandı.



Analistlere göre, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret ilişkilerinin gelişeceğine ilişkin işaretler ile doları düşük düzeylerde tutması, değerli metallerin fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekliyor.



Gelişmelere bağlı olarak, gümüş yüzde 1.07 değer kazanarak 18.11 dolara yükselirken, platin yüzde 1.52 artarak 971.85 dolara çıktı. Bir ons paladyum da yüzde 0.26 artışla 1,914.77 dolara kadar yükseldi.

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Altının gram fiyatı, yüzde 0,6 artışla 291,6 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram altın 291,6 lira, çeyrek altın 478 lira ve Cumhuriyet altını 1.953 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 1.525 doları test etmesinin ardından 1.524 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle uluslararası piyasalarda düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlendiğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.525 dolar, gram altında ise 295 liranın önemli dirençler olduğunu kaydetti.