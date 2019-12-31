Dolar/TL, yatay seyirde! İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, yılın son işlem gününe yatay başlamasının ardından 5,9490'dan işlem görüyor.

Dün 5,93-5,95 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 5,9481'den tamamladı.

Dolar/TL, yılın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,9490'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 6,6665'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,8025'ten satılıyor.

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Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,3110, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1205 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen altında 96,7 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'nin tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, yarın tatile girecek piyasalarda düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izleneceğini dile getirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9550'nin direnç olarak öne çıktığını bildiren analistler, 5,90'ın destek olarak izleneceğini kaydetti.