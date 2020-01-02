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Bakan Albayrak'tan peş peşe müjdeler! Mobilya ve kredi faizleri...

Hazine ve Maliye Bakanı , Çanakkale İş Dünyası Buluşması'nda yaptığı konuşmada, "2019 yılının son çeyreğinde yüzde 5'lik büyüme patikasına ulaşacağımızı öncü rakamlar gösteriyor. Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü" dedi.

Giriş Tarihi: 2.1.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 12:26
Bakan Albayrak'tan peş peşe müjdeler! Mobilya ve kredi faizleri...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılının son çeyreğinde yüzde 5'lik büyüme patikasına ulaşacağımızı öncü rakamlar gösteriyor. Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Çanakkale'de önemli açıklamalar

Kamu bankalarımız, esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini artık yeni yıl itibarıyla yıllık yüzde 12'den yüzde 9'a düşürdü. Bu şu demek halihazırda tarımsal kredilerdeki yüzde 25 ila yüzde 100 oranındaki Hazinemiz tarafından faiz sübvansiyonu uygulandığından dolayı bu oran ortalama yüzde 5'in altına düşecek. Yüzde 6-7'ler değil artık yüzde 5, yüzde 4,5 hatta 0'a kadar inecek durumda.

MOBİLYA SEKTÖRÜNDE KDV ORANI...

Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum

Bakan Berat Albayrak'tan dikkat çeken FİKKO toplantısı paylaşımı

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Bakan Albayrak'tan peş peşe müjdeler! Mobilya ve kredi faizleri...
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