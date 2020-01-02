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ve dikkat! Yarın belli oluyor

Devlet memurları, sözleşmeliler ve emeklileri gözünü yarın açıklanacak aralık ayı rakamlarına çevirdi. Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 5 alan devlet memuru, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,71'den fazla düşmemesi halinde alacak. Peki 2020 ne kadar olacak? Zam ile birlikte ne kadar olacak? İşte hakkında tüm detaylar!

AA Haberler
Giriş Tarihi: 2.1.2020 12:38 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 12:39
Memur ve memur emeklileri dikkat! Yarın belli oluyor

Devlet memurları, sözleşmeliler ve emeklileri yarın açıklanacak aralık ayı rakamlarını bekliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da açıklayacak.

TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,38 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 5,71 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 5'lik oranı aşılırken verilmesi durumu ortaya çıktı.

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Memur ve memur emeklileri dikkat! Yarın belli oluyor
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