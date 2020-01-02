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Son dakika haberi: Resmi Gazete'de yayımlandı! O ürünlerde KDV indirimi...

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mobilyada KDV indirimi müjdesinin ardından yumurta ve su ürünlerinin toptan satışını yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanı Kararı da mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı

AA Haberler
Giriş Tarihi: 2.1.2020 15:14 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 15:35
Son dakika haberi: Resmi Gazete'de yayımlandı! O ürünlerde KDV indirimi...

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YUMURTADA KDV YÜZDE 1'E DÜŞTÜ

Buna göre, tavuk yumurtasının toptan tesliminde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e indirildi.

Toptancı halleri ve su ürünlerinin toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların gerçek usule tabi KDV mükelleflerine tesliminde uygulanan KDV oranı da yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü.

Kararla, çeşitli mobilya ürünlerinde uygulanan KDV oranı ise yüzde 8 oldu. Daha önce söz konusu oran yüzde 18 olarak uygulanıyordu.

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Son dakika haberi: Resmi Gazete'de yayımlandı! O ürünlerde KDV indirimi...
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