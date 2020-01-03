Bakan Albayrak'tan ihracat açıklaması: Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak, "Enflasyonda 2019'u hedeflediğimiz %12 seviyesinin altında kapattık. 2020'de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak. İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız." açıklamasında bulundu.

Enflasyonda 2019'u hedeflediğimiz %12 seviyesinin altında kapattık. 2020'de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak.



İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 3, 2020

ÜRETİCİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bakan Albayrak ihracat rakamlarıyla ilgili olarak da, "2019'da ihracatımız %2,04 artışla 180,5 milyar dolar oldu ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Emeği geçenleri kutluyorum. İhracata ve katma değerli üretime dayalı büyüme için kaynaklarımızı özellikle bu alanlarda değerlendirmeye ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.