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Bakan Pekcan duyurdu! İhracatta Cumhuriyet rekoru geldi

Ticaret Bakanı canlı yayında 2019 yılına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Pekcan, "2019 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl ithalatımız yüzde 8,99 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar oldu. 2019'da dış ticaret açığımız yüzde 44,9 düşerek 54 milyar 323 milyar dolardan 29 milyar 926 milyon dolara geriledi." dedi

AA Haberler
Giriş Tarihi: 3.1.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 11:48
Bakan Pekcan duyurdu! İhracatta Cumhuriyet rekoru geldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılı dış ticaret değerlendirme toplantısı düzenledi.

Pekcan, "2019 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti." dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Geçen yıl ithalatımız yüzde 8,99 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar oldu." diye konuştu.

Bakan Pekcan duyurdu! İhracatta Cumhuriyet rekoru geldi

"Dış ticaret açığımız 29 milyar 926 milyon dolara geriledi"

Pekcan, "2019'da dış ticaret açığımız yüzde 44,9 düşerek 54 milyar 323 milyar dolardan 29 milyar 926 milyon dolara geriledi." dedi.

Bakan Pekcan, dış ticaretin büyümeye 4,7 puanlık rekor katkı sağladığını ve bunun Türkiye'de 18 yılda görülen dış ticaretin ülke büyümesine en büyük katkısı olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Pekcan, "2019'da 3,2 milyar lira destek verdik. Bu Cumhuriyet tarihinin büyük ihracat destek rakamı. 2020'de bunu 3,8 milyar liraya çıkaracağız." diye konuştu.

Ekonomiye güven yaklaşık 1,5 yılın zirvesinde

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Bakan Pekcan duyurdu! İhracatta Cumhuriyet rekoru geldi
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