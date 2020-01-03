Dolar/TL, haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 5,9620'den işlem görüyor.
Dün 5,94 - 5,96 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 artışla 5,9566'dan tamamladı.
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Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,9620'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 6,6610'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 7,8195'ten satılıyor.
Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 düşüşle 1,3110, avro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen altında 1,1170 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise yatay bir seyirle 96,8 seviyesinde bulunuyor.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısının, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından hızlı bir şekilde arttığını belirtti.
Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında Almanya'da işsizlik ve TÜFE, ABD'de inşaat harcamaları, ISM imalat sanayi endeksi verileri ile ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,9750'nin direnç, 5,9350'nin destek konumunda olacağını kaydetti.