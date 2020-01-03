Orta Doğu’daki gerilimlerle petrol fiyatları 4 ayın zirvesinde

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani ve Irak'lı militan grubu Haşdi Şabi'nin Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Trump'ın emri ile öldürülmesi petrol ve altın fiyatlarında sert hareketler yaşanmasına neden oldu.

ABD'nin operasyon haberlerinin geldiği saat 05:20 sularında yüzde 4'ü bulan artışların yaşandığı petrol fiyatları, ilerleyen saatlerde bir miktar geri çekildi. Saat 08:55 itibarıyla brent petrolün varili yüzde 2,9'luk artışla 68,17 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 05:24'de 69,13 dolarla, 17 Eylülden bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Bugün yaşanan artışlarla birlikte petrol fiyatları, eylül ayındaki Saudi Aramco saldırısının ardından son 4 ayın en yüksek seviyelerini görmüş oldu.

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UZMANLARIN DEĞERLENDİRMELERİ

Uzmanlar, fiyatların İran'ın ne karşılık vereceğine bağlı olarak daha da artmasının muhtemel göründüğünü belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,47 ile 68,74 dolar aralığının direnç, 68,20 ile 66,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Küresel piyasalarda spot altının onsu yaklaşık yüzde 1 artışla 1542 dolara yükseldi.

Petrol fiyatları dışında, dolar/TL ve euro/TL başta olmak üzere döviz piyasalarında önemli bir hareket yaşanmadı. Dolar/TL, dünkü kapanış seviyeler olan 5,96 seviyelerinde seyrediyor.