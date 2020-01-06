Mobilyada vergi indirimi sektörü atağa geçirecek

Mobilyacı İşadamları Derneği Başkanı (MOBİAD) Başkanı Alper Bektaş, KDV'nin mobilyada yüzde 8'e, yumurta ve su ürünlerinin toptan satışında yüzde 1'e düşürülmesiyle bir açıklama yaparak emeği geçen herkese teşekkür etti. Bektaş, mobilya sanayii adına yılın ilk müjdesini aldıklarını ifade ederek, "Sektörümüz için çok güzel bir haber, mobilyadaki KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Bu indirim sektörümüze önemli katkılar sağlayacaktır" dedi. Mobilyacıların KDV indirimini tüm ürünlere anında yansıttığını ifade eden Bektaş, "Biz mobilyacılar geçen dönemlerde yürürlüğe giren KDV indirimleri bizlere yansıtıldığından beri tüm ürünlerimize bu indirimi yansıttık" dedi.

KDV İNDİRİMİ PİYASALARA NASIL YANSIYACAK?

Mobilyadaki KDV indirimi piyasalara nasıl yansıyacak?

MÜŞTERİLERİMİZE YANSITACAĞIZ

Bektaş, "Yaptığımız tespitlerde sektörde önemli oranda bir hareketlilik olduğunu gözlemledik. İndirimin 2020 yılında yeniden başlaması kararı sektörde canlılığı artıracaktır. Bizlerde sektör temsilcileri olarak devletimizin bizim yanımızda duruşuna tam destek vererek aynı hassasiyeti müşterilerimize yansıtacağız. MOBİAD olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümet yetkililerimize, bakanlarımıza yani emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İNDİRİM SEKTÖRE YENİDEN CAN SUYU OLACAK

Sektör adına geçen yılın en önemli gündem maddesinin KDV olduğuna dikkat çeken Bektaş, "Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, yaptığı açıklamayla yeniden sektöre can suyu olacak" dedi.

TESK: BEYAZ EŞYADA DA KDV İNDİRİMİ YAPILMALI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mobilyada KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Aynı indirimin beyaz eşya ve tüm elektrikli ev aletlerine de yapılması lazım. Beyaz eşya günümüzde lüks tüketim malı olarak değerlendirilemez. Dolayısıyla beyaz eşyadan ÖTV alınmaması gerekir" ifadelerini kullandı.