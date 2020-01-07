ASO Başkanı Nurettin Özdebir A Para'da açıkladı! Verimlilik en az yüzde 20 arttı

ASO Başkanı Özdebir, A Para ekranlarında Murat Ovucu'nun sorularını yanıtladı.

'Model Fabrika' projesini anlatan Özdebir, "Model fabrika iş yapış biçimleri öğreten bir okul niteliğinde" dedi. Eğit-Dönüş programlarından verimli sonuçlar aldıklarını belirten Özdebir, "Hedefimiz dijital dönüşüme sanayicilerimiz hazırlamak" dedi.

Eğit-dönüş programı ile verimlilikte en az yüzde 20 artış görüldüğünü söyleyen Özdebir, "Yatırım ve verim artışı beraberinde istihdam artışını da getiriyor" ifadesini kullandı.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir'den A Para'ya özel açıklamalar!

TÜRK EKONOMİSİNİN 2019 YILI VE 2020 BEKLENTİLERİ

2019 yılı için YEP hedeflerinin tutmasının sanayici açısından güven tazelemesi olduğuna dikkat çeken Özdebir, Türk ekonomisinin 2020 yılında ciddi bir büyüme performansı sergileyebileceğinin altını çizdi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

2019 yılında Merkez Bankası'nın faizlerde ciddi indirimler yaptığını hatırlatan Özdebir, iş dünyası olarak Merkez Bankası'nın bu hamlelerinin devam edeceğine inandıklarını söyledi. Faiz indirimlerinin yatırım açısından önemine dikkat çeken Özdebir, "Merkez Bankası'nın bir hamle daha yapabileceğini tahmin ediyorum" dedi.

KOBİ'LERİN İSTİHDAMA KATKISI

Sanayi bölgelerinde bir çok iş verenin işçi aradığına ancak istediği vasıflara sahip eleman bulamadığına dikkat çeken Özdebir, "Mesleki eğitime insanları daha çok yönlendirmemiz gerekiyor" diyerek mesleki eğitimin önemine vurgu yaptı.