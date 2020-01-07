Bakan duyurdu! Araç alım satımı için yeni sistem geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz. Noterlerde eş zamanlı satış bedeli tahsili ve devir işlemi yapılabilecek." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Noterler Birliği'yle imzalanan taşıt alım satımına ilişkin 'Güvenli Ödeme Sistemi'nin 1 Şubat itibariyle hizmete alınacağını duyurdu.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, taşıt alım satımında güvenli ödeme sisteminin kurulması ve işletilmesi konusunda Türkiye Noterler Birliği'nin yetkilendirilmesine yönelik protokol anlaşmasını imzaladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İkinci el motorlu taşıt ticareti günde 30 bin, yılda 8 milyon olarak noterler aracılığıyla yapılan dinamik bir Pazar. Alım satım ve devir işlemlerinde bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Bununla ilgili çeşitli suiistimaller yaşanıyor. Bugün noterler birliğiyle bütün olumsuzlukların önüne geçmek için protokol imzalayacağız. Bu yetkilendirmeyle noterler birliğiyle müşterek olarak çalışıldı. Sistemin kuruluşu ve işletilmesi esasında usuller belirlendi. Bu usuller doğrultusunda 6 ay içinde bu sistemin kuruluşu ve işletilmesi gerçekleştirilecek. Bunun için de sembolik bir para ödeyecek vatandaşımız. Güvenli ödeme sistemini kullanılmasına dair ücretin tamamını 20 lira olarak belirledik. Yeniden değerlendirilme oranı da her sene aynı anda artacak. Bu sistemle satış bedeliyle aracın mülkiyeti eş zamanlı olarak devredilecek. Bu sistem sayesinde vatandaşımız daha güvenli, daha az maliyetli ve daha hızlı taşıt alım satım işlemini gerçekleştirecek. Kayıtsız ticaretin azaltılması ve önlenmesi yönünde de kayıt altına alınmış olacak. Vatandaşımız için 6 ay süre çok uzun, vatandaşımız yeterince beklemiş. Ne kadar erken o kadar iyi. İnşallah daha önce devreye alınması için beraber çalışacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Resmi Gazete'de bugün yayınlanan patates ve soğana ilişkin tebliğ hakkında açıklamalarda bulundu.

İhracatçılara ön izin belgesinin verilme yetkisini Tarım Bakanlığı'na verdiklerini söyleyen Pekcan, "Bizim ihracatı kısıtlamamız söz konusu olamaz. Ancak bu sene dünyada patates ve soğanın üretimi çok düşük. Bu da Türkiye'ye olan talebi aşırı arttırdı. Geçtiğimiz ay çok yoğun bir şekilde gördük, hissettik. Şu ana kadar piyasada yeterince hissetmedik ama bu talebin Türkiye'nin iç fiyat dengelerini ve ihtiyacını olumsuz etkileyebileceği ihtimaline karşılık ön izin belgesinin verilmesi yetkisini Tarım Bakanlığı'na verdik. İhracatçılarımız Tarım Bakanlığından izin alacak. İç piyasa dengeleri ve talebine bağlı olarak devam edecek" dedi.